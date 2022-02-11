Байден предостерег американцев от опасности нахождения на Украине

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за вероятности обострения конфликта.

«Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», — сказал он в интервью ведущему Лестеру Холту.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее с аналогичным призывом выступил госдепартамент США. Американское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление, в котором рекомендовало своим гражданам начать покидать Украину прямо сейчас, используя для этого коммерческие или иные доступные для частных лиц виды транспорта.