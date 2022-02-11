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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден заявил о мировой войне в случае конфликта России и США

Президент США Байден исключил отправку американских военных на Украину

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC объяснил отказ посылать американские войска на Украину.

По его словам, если между Соединенные Штатами и Россией начнется конфликт, то это приведет к новой мировой войне. Президент США подчеркнул, что власти ни при каких обстоятельствах не отправят на Украину американских военных, в том числе для эвакуации сограждан.

«Такого [сценария] нет. Это мировая война, когда американцы и русские начинают стрелять друг в друга», — заявил он, отвечая на вопрос о том, при каких обстоятельствах США отправят войска на Украину для эвакуации американцев.

По словам американского лидера, президент России Владимир Путин «достаточно умер» для того, чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американской стороне, если резкое обострение вокруг Украины все же произойдет.

Байден также призвал американцев покинуть Украину уже сейчас из-за вероятности обострения конфликта.

«Американские граждане должны уехать сейчас же. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира», — сказал американский президент.

Ранее госдепартамент США опубликовал заявление, в котором рекомендовал американцам начать покидать Украину прямо сейчас, используя для этого коммерческие или иные доступные для частных лиц виды транспорта.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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