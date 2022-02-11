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Reuters объяснил длину стола на переговорах Путина и Макрона

Reuters рассказал, что Макрон отказался сдавать в России ПЦР-тест

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Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил просьбу Кремля о прохождении теста COVID-19, поэтому его «держали на расстоянии» от российского лидера Владимира Путина. Об этом Reuters сообщили источники в окружении Макрона.

По информации агентства, Макрону предложили два варианта: либо тестирование, либо строгое социальное дистанцирование.

«Мы очень хорошо знали, что это означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы [российская сторона] получила в свои руки ДНК президента», — сказал один из источников.

Второй источник сообщил, что Макрон сдал французский ПЦР-тест перед отъездом.

Reuters отмечает, что через три дня после встречи Макрона и Путина российский лидер принял президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. «Двое обменялись рукопожатием и сели рядом друг с другом, разделенные лишь небольшим кофейным столиком», — пишет агентство.

Переговоры Путина и Макрона в Кремле 7 февраля длились более пяти часов. Во время встречи президент России обратился к французскому коллеге на «ты», говоря об урегулировании кризиса на Украине.

В Кремле объяснили, почему Путин и Макрон сидели за очень длинным столом, который стал предметов шуток.

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