Трасс назвала основную цель своего приезда в Москву

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что причиной ее визита в Москву стала необходимость призвать правительство России «отвести войска» от украинской границы. Об этом дипломат рассказала в интервью РБК.

«Мы четко дали понять, что если Россия вторгнется на Украину, ей придется заплатить высокую цену — как санкциями, так и перспективой того, что это будет длительный конфликт, и мы думаем, что такого рода конфликт — это плохо и для российского народа, и для украинского, и для европейской безопасности», — сказала Трасс.

Она добавила, что приехала поговорить с российским коллегой Сергеем Лавровым про «дипломатию», а именно о том, что Британия хочет видеть Россию за столом переговоров с НАТО.

Накануне состоялись переговоры министров иностранных дел России и Великобритании. В ходе встречи Трасс потребовала отвода российских войск от границы с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ напомнил, что военные части находятся на территории своего государства.

Отвечая на вопрос российского коллеги, Трасс заявила, что Ростовская и Воронежская области не принадлежат России. Посол Великобритании в России Дебора Боннерт вмешалась в диалог и объяснила Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.