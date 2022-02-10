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Путин рассказал о подготовке ответа в США и НАТО по гарантиям безопасности

Путин: Россия готовит ответ НАТО и США по гарантиям безопасности

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Москва готовит ответ в НАТО и США по гарантиям безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», — сообщил глава государства.

Ранее Путин отметил, что в предложениях РФ по гарантиям безопасности, которые были направлены в Североатлантический альянс и Соединенные Штаты, «нет ни одного пункта», который российская сторона «считает неисполнимым».

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

В начале февраля испанская газета El Pais опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности.

Согласно приведенным документам, США и НАТО не готовы подписывать с Россией двусторонний договор о безопасности в Европе, а также не поддерживают требование о нерасширении альянса. В то время как Москва заявляла, что вступление Украины и Грузии в организацию повлияет на ее безопасность.

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Отношения России и США
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