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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин рассказал о контактах с Макроном после поездки того на Украину

Путин: не общался с Макроном после его поездки в Киев, так как переговоры у него еще не завершены

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что он еще пока не созванивался с главой Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».

По его словам, этого не случилось, поскольку у французского лидера после визита на Украину еще не все переговоры завершены.

«С президентом Франции мы договорились о том, что он позвонит после серии своих консультаций не только в Киеве, но с европейскими странами, с американскими партнерами. Но, как я понимаю, они (переговоры) еще не закончились, пока такого разговора не состоялось», — сказал глава государства.

Встреча Путина и Макрона прошла 7 февраля в Москве, они обсудили вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине. Политики договорились созвониться после поездки лидера Франции в Киев.

На следующий день Макрон посетил Киев, где у него состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. После переговоров французский политик заявил, что украинский лидер готов выполнять минские соглашения.

Первые минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе были утверждены в сентябре 2014 года. Их подписали представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Год спустя были созданы вторые минские соглашения. Их утвердили Россия, Украина, Германия и Франция.

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