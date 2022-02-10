Нарышкин заявил, что у разведки РФ были данные о подготовке беспорядков в Казахстане

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил в интервью mk.ru, что подконтрольная ему служба имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане.

«Прежде всего о том, что в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГ (организация запрещена в России) и других террористических группировок. Это не было секретом ни для нас, ни для спецслужб этих государств. Известно было и о том, под чьим патронажем проходило такое перемещение», — сказал Нарышкин.

Он отметил, что российская разведка делилась соответствующей информацией с коллегами из Казахстана и других государств, входящих в ОДКБ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что протесты в республике были тщательно подготовленной операцией международных террористов.

В начале января в Казахстане прошли массовые протесты, они начались с недовольства жителями городов Жанаозен и Актау двукратным увеличением цен на сжиженный газ. Впоследствии протесты распространились и на другие города республики, участники акций стали нападать на госучреждения и правоохранителей. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию.

По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.