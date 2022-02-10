Байден сделает восемь звонков мировым лидерам для обсуждения ситуации на Украине

Президент США Джо Байден созвонится с лидерами Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады, ЕС и НАТО, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Президент США Джо Байден планирует в пятницу провести телефонный разговор с лидерами Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады, Европейского союза и НАТО, чтобы обсудить наращивание российских сил вблизи Украины», — говорится в сообщении агентства.

Ранее группа американских сенаторов специального комитета по разведке верхней палаты Конгресса США направила письмо президенту страны Джо Байдену с призывом предоставить Украине максимально возможный доступ к данным разведки США, объясняя это возможной агрессией Москвы против Киева. Об этом сообщает председатель спецкомитета Марк Уорнер в Twitter.