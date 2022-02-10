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В Кремле рассказали о подготовке ответа на реакцию США на гарантии безопасности

Песков: ответ на реакцию США по гарантиям безопасности будет окончательно сформулирован по решению Путина

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что основные контуры ответа РФ на реакцию США по предложениям безопасности готовы, однако окончательно они будут сформулированы, когда решит глава государства, передает ТАСС.

Песков отметил, что Путин сообщил, что информировал президента Франции Эммануэля Макрона об «основном видении» этого ответа.

«Общее понимание есть, но когда это будет сформулировано главой государства — тогда, когда он посчитает это необходимым», — сказал пресс-секретарь.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. Президент РФ Владимир Путин, комментируя документы, отметил, что США и НАТО «обошли» обозначенные Москвой вопросы, предоставив в ответ «политические клише» и предложения по второстепенным темам.

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