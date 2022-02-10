В Кремле рассказали, знает ли Путин о госпитализации Жириновского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о госпитализации лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает «Интерфакс».

У представителя Кремля спросили, в курсе ли российский глава государства о ситуации с Жириновским.

«Конечно, в курсе. Разумеется, президент присоединяется к пожеланиям скорейшего выздоровления», — ответил Песков.

По словам представителя Кремля, он видел сообщения от министерства здравоохранения о лечении политика.

«Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее стало известно, что лидер политической партии ЛДПР Жириновский почувствовал себя плохо еще две недели назад, тогда же ему диагностировали коронавирус. В итоге политик попал в больницу.

Также в ЛДПР рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского. Он уже работает с документами и передает поручения.