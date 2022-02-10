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В Администрации президента заявили об идеологической войне против России

Замглавы Администрации президента РФ Магомедов: против России ведут идеологическую войну

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Заместитель главы Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов заявил, что против России ведется активная информационная и идеологическая война, передает ТАСС.

«Против нашей страны ведется <...> деструктивная деятельность, направленная на формирование предпосылок для дестабилизации общественно-политической обстановки, в том числе в национальном, культурном, историческом аспектах», — отметил Магомедов.

Он подчеркнул, что вопрос изучения истории неразрывно связан с сохранением целостности страны и в этой связи важно помнить, что российское государство было создано как единение народов и исторически системообразующим звеном являлся русский народ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, что Запад оказывает на Россию давление, потому что его не устраивает ее стабильное развитие и укрепление на международной арене. В связи с этим, по словам главы МИДа, используются такие орудия, как санкции.

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