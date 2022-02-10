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В ЛДПР рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского

ЛДПР: Жириновский после госпитализации с COVID-19 чувствует себя нормально

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский в настоящий момент чувствует себя нормально, продолжая работать с документами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей партии.

Жириновский был госпитализирован с коронавирусом.

«Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения», — уточнили в пресс-службе ЛДПР.

В свою очередь Mash сообщает о тяжелом состоянии политика.

«По нашей информации, у политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90–91%. При этом он считает себя здоровым, рвется работать и противится лечению — чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию легких, ему дают успокоительное», — сообщили в Telegram-канале.

Предварительно, правое легкое Жириновского поражено примерно на 30%, а левое — на 50%, добавили в издании.

Кроме того, есть сведения о введении Жириновскому инсулина, так как организм якобы не держит сахар.

Ранее пояснялось, что состояние Жириновского не требует подключения к аппарату ИВЛ. Сам Жириновский сообщал, что прививался от COVID-19 восемь раз.

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Коронавирус 2019-nCoV
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