Путин заявил о необходимости добиваться исчерпывающих гарантий безопасности для России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности для РФ. Об этом он сказала в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной, и это требует серьезных усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию появляющимся угрозам и вызовам.

«В первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», — говорится в обращении российского лидера.

Путин также добавил, что полностью сохраняет свою актуальность работа по упрочению главенства международного права и центральной координирующей роли ООН, «по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка».

7 февраля Путин провел пятичасовые переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине.