Макрон прокомментировал свой диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Москву и Киев написал в своем Instagram, что у него состоялся «живой и содержательный» диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

«В Москве с президентом Путиным у нас состоялся живой, содержательный обмен мнениями. Наш долг — работать вместе, чтобы сохранить стабильность, мир и восстановить механизмы доверия. Мы оба убеждены в этом. Не существует разумного решения без диалога. Он должен продолжаться, чтобы возобновить процесс деэскалации, получить гарантии безопасности на границах нашей Европы», — подчеркнул французский президент.

По его словам, переговоры должны вестись с Францией, в нормандском формате, в Европе, с Соединенными Штатами Америки и с НАТО.

Также Макрон отметил, что ни Россия, «ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности».

7 февраля французский президент прибыл в Москву, где провел пятичасовые переговоры с Путиным. По данным британской газеты Daily Mail, Макрон в ходе встречи сделал российскому лидеру несколько предложений, которые не были согласованы с НАТО и США. В частности, закрепить за Украиной нейтральный статус, тем самым исключив для нее возможность вступления в Североатлантический альянс.

После переговоров Макрон заявил о важности «требовательного» диалога с Россией.