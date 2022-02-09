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В США заявили, что Путин одержал крупную победу над Байденом

Американский политик Долан: Путин одержал победу над Байденом в сфере энергетики

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент России Владимир Путин одержал победу над американским лидером Джо Байденом. Об этом в статье для Columbus Dispatch пишет политик Мэтт Долан.

По его словам, глава Белого дома уничтожает газовую и нефтяную отрасль США в погоне за сокращением выбросов в атмосферу. Так, Долан напоминает, что президент Байден запретил реализацию нефтепровода Keystone XL и не воспрепятствовал остановке магистрали Line 5.

Долан подчеркнул, что, как предполагалось, эти и ряд других мер должны были улучшить экологическую ситуацию в стране, однако при Байдене загрязняющих веществ в атмосфере стало на 5% больше.

«Кто получил выгоду от этих шагов? Очевидный победитель — президент России Владимир Путин, который быстро восполнил возросший спрос на топливо на мировых рынках», — заключил политик.

Ранее The Spectator опубликовал статью, в которой ее автор Доминик Грин заявил, что НАТО проиграло Путину из-за кризиса между США и Европой.

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