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США разместят войска в Польше для эвакуации своих граждан из Украины

The Wall Street Journal: Белый дом одобрил план Пентагона по размещению войск в Польше

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Bryan Woolston/Reuters

Белый дом одобрил план Пентагона по размещению американских войск в Польше для организации эвакуации граждан США из Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в случае вторжения России США планируют вывезти американских граждан в Польшу. Военные армии Соединенных Штатов в ближайшие дни начнут устанавливать на границе Польши и Украины пункты пропуска и палаточные городки.

При этом военнослужащие США не будут пересекать границу Украины для эвакуации, а лишь обеспечат пребывание в Польше эвакуирующихся из Украины соотечественников, отмечается в статье.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что дополнительные силы американской армии будут расквартированы в юго-восточной части страны вблизи границ Украины. Пентагон начал переброску в Восточную Европу дополнительных сил. Так, в Польшу должны прибыть 1,7 тыс. американских военных через аэропорт Ясенка под Жешувом.

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