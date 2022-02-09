Песков оценил заявление Борреля об угрозе демократии в лице альянса России и Китая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с заявлением главы внешней дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что Россия и Китай могут создать альянс авторитарных стран, который будет противостоять демократии.

«Нет, мы абсолютно не согласны. Во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах. Мы не думаем, что ЕС вправе давать такие оценки России или китайской республике. Мы крупные суверенные страны, со своей политической системой, со своим устройствами государства. Мы с уважением относимся к устройству других государств и не вмешиваемся во внутренние дела. И считаем себя вправе рассчитывать на такое же отношение к нам. Подобное заявление в такую логику не укладывается», — заявил представитель Кремля.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что совместное заявление Китая и России о международных отношениях может стать основанием для мощного альянса этих двух стран и их противостоянию демократии.

Речь идет о заявлении о современных международных отношениях и глобальном устойчивом развитии, опубликованном после визита президента России Владимира Путина в Пекин 4 февраля. В нем говорилось, в частности, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, и ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества. Стороны также подтвердили «твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности», и выступили против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела.