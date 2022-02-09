На Украине назвали антироссийские санкции «дамокловым мечом»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал санкции «дамокловым мечом», который висит над Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1», текст которого опубликован на сайте украинского МИД.

«Санкции уже есть, Россия знает, что они есть, и РФ знает, что они жесткие. Важный нюанс: даже после того, как эту эскалацию удастся урегулировать, подготовленный пакет санкций останется и будет висеть как дамоклов меч над Россией и в дальнейшем», — заявил глава МИД Украины.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Москва не считает нужны обращать внимание на идеи Вашингтона об антироссийских санкциях. По его словам, всем давно понятно, что американские законодатели потеряли связь с реальным миром и живут в «царстве собственных фобий» в отношении России и штампуют «мракобесные» планы сдерживания РФ по всем фронтам и по любому поводу.

12 января группа сенаторов США представила законопроект о новых санкциях в отношении России на случай дальнейшего обострения кризиса на Украине. Документ предусматривает запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России, санкции против банковского сектора страны, высокопоставленных военных и государственных чиновников, а также президента РФ Владимира Путина.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.