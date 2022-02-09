Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вяльбе высказалась о провале Клебо в скиатлоне на Олимпиаде-2022 01:29
В России не остановлена плановая медицинская помощь детям из-за COVID-19 01:19
Овечкин заявил, что Капризова засудили на Матче звезд НХЛ 01:16
В Новгороде на женщину с детской коляской упала наледь 01:00
Быков объяснил, почему не стоит плакать из-за отсутствия игроков НХЛ на Олимпиаде 00:56
В Бразилии рассказали, что им мешает купить российское вооружение 00:54
Инфекционист заявил о «возвращении» главного симптома COVID-19 00:50
В Польше заявили, что Россия и Китай обыграли Европу на газовом рынке 00:42
Аргентинский форвард объяснил причину ухода из «Спартака» 00:38
Сайт официального информагентства ЛНР подвергся кибератаке 00:35

Байдена поймали за подшучиванием над Путиным, Макроном и Шольцем

NBC: Байден сравнивал Шольца с Меркель и шутил, что Макрон хочет быть как Шарль де Голль

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Телекомпания NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден в частных беседах подшучивал над своими коллегами, главами иностранных государств, участвовавших в координации ответа на украинскую ситуацию.

Так, президент США заявлял, что канцлер Германии Олаф Шольц — «это не Ангела Меркель», но при этом не уточнял, что он имеет в виду. Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона он назвал вспыльчивым, с «бурным нравом». А президент Франции Эммануэль Макрон, сообщают источники NBC, по мнению Байдена, «хочет быть Шарлем де Голлем» (лидером французского Сопротивления в годы Второй мировой войны, первым основателем и президентом Пятой республики. — прим. ред.).

Президента России Владимира Путина Байден в шутку назвал «парнем с ядерным оружием и без друзей».

Подчеркивается, что «попытки американского лидера выработать скоординированный ответ России были затруднены разногласиями среди стран НАТО относительно того, как воспринимать угрозу со стороны Москвы». Однако в целом, заявляют в Белом доме, Байден доволен крепкими отношениями США и их европейскими союзниками.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что власти США утратили уважение президента России Владимира Путина из-за президента США Джо Байдена.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть