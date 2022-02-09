Байдена поймали за подшучиванием над Путиным, Макроном и Шольцем

Телекомпания NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден в частных беседах подшучивал над своими коллегами, главами иностранных государств, участвовавших в координации ответа на украинскую ситуацию.

Так, президент США заявлял, что канцлер Германии Олаф Шольц — «это не Ангела Меркель», но при этом не уточнял, что он имеет в виду. Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона он назвал вспыльчивым, с «бурным нравом». А президент Франции Эммануэль Макрон, сообщают источники NBC, по мнению Байдена, «хочет быть Шарлем де Голлем» (лидером французского Сопротивления в годы Второй мировой войны, первым основателем и президентом Пятой республики. — прим. ред.).

Президента России Владимира Путина Байден в шутку назвал «парнем с ядерным оружием и без друзей».

Подчеркивается, что «попытки американского лидера выработать скоординированный ответ России были затруднены разногласиями среди стран НАТО относительно того, как воспринимать угрозу со стороны Москвы». Однако в целом, заявляют в Белом доме, Байден доволен крепкими отношениями США и их европейскими союзниками.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что власти США утратили уважение президента России Владимира Путина из-за президента США Джо Байдена.