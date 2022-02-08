Белый дом прокомментировал переговоры Путина и Макрона

Вашингтон обнадеживают любые дипломатические усилия по вопросу регулирования кризиса на Украине. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, комментируя вчерашние переговоры президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона.

«Я бы сказала, что нас обнадеживают любые дипломатические усилия. У нас до сих пор нет никакого прогноза того, что сделает президент [России Владимир] Путин, мы не можем контролировать, что Россия будет делать дальше. Что мы можем сделать и что, я думаю, президент Макрон сделал вчера, так это разъяснить нашим союзникам и партнерам, что если Путин решит продолжить вторжение на Украину, это будет иметь серьезные последствия», — сказала представитель Белого дома.

Она отметила, что Вашингтон продолжает находиться в «прямом контакте» с французскими коллегами. Так, пояснила она, президент США Джо Байден дважды разговаривал с Макроном на прошлой неделе и «вскоре» планирует пообщаться с ним снова.

Накануне Байден пообещал уничтожить газопровод «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину. По словам американского лидера, «все забывают», что экономика России опирается «только на возможность продавать нефть и газ, это единственное, что есть у Москвы по экспорту». Если оставить РФ без возможностей таких поставок, то она серьезно пострадает, добавил президент США.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, вопроса «Северного потока — 2» не касался; однако он подчеркнул, что Берлин и Вашингтон будут согласовывать антироссийские санкции.

В тот же день состоялась встреча Макрона с Путиным, которая продлилась более пяти часов. Лидеры двух стран провели часть беседы за рабочим обедом, в ходе которого российский президент угостил Макрона осетриной, олениной и грушевым пирогом. По итогам переговоров состоялась пресс-конференция, после которой стороны проговорили еще около 20 минут.

На следующий день Макрон отправился в Киев — на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.