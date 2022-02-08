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Поклонская рассказала о готовности проводить инспекции в странах СНГ

Наталья Поклонская заявила о готовности проводить личные встречи с россиянами за границей

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Наталья Поклонская, назначенная заместителем главы Россотрудничества, заявила о готовности проводить инспекции в странах СНГ на предмет соблюдения прав россиян. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

«Я хочу встречаться с ними лично, чтобы видеть их проблемы, принимать от них конкретные обращения. Потом рассматривать их в соответствии с законом», — заявила Поклонская.

Она подчеркнула, что уже организовала график личного приема граждан России за рубежом.

Ранее Поклонская заявила, что она вступила в должность заместителя руководителя Россотрудничества и займется защитой прав соотечественников и управлением в сфере культуры.

Накануне стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Другим указом глава государства назначил Поклонскую на пост заместителя руководителя Россотрудничества. Позже она сообщила, что видит своим приоритетом на новой работе защиту прав соотечественников, в частности на Украине.

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