Макрон назвал сроки стабилизации ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Париж ставит целью достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины «в ближайшие недели», сообщает ТАСС.

Ранее Макрон заявил, что получил в ходе своих встреч с лидерами России и Украины заверения в приверженности обоих государств так называемым Минским соглашениям. По его словам, президент России Владимир Путин пообещал не провоцировать эскалацию ситуации на Украине. Также Макрон подчеркнул, что переговоры с главами двух стран позволили добиться прогресса в обеспечении безопасности в регионе.

Встреча Макрона с Путиным проходила накануне, 7 февраля, и продлилась более пяти часов. По итогам переговоров состоялась пресс-конференция, после которой стороны проговорили еще около 20 минут.

8 февраля Макрон прибыл в Мариинский дворец в Киеве на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Как ранее сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, украинские власти, в частности, обсудят с президентом Франции в ходе его визита в Киев поставки вооружения.