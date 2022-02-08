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Зеленский сменил посла, оскорбившего Путина

Президент Украины Зеленский уволил посла страны в Польше Дещицу, который оскорбил Путина

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Володимир Зеленський/Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности посла страны в Польше Андрея Дещицу, который получил известность после того, как на посту исполняющего обязанности министра иностранных дел оскорбил российского президента Владимира Путина. Соответствующий указ за подписью главы государства размещен на сайте президента.

Согласно документу, Дещицу заменит экс-директор второго территориального департамента МИД Украины Василий Зварыч. По данным «Европейской правды», ранее он занимал пост замдиректора департамента информационной политики ведомства и был советником-посланником посольства Украины в Польше.

Андрей Дещица в 2014 года на посту и.о. главы МИД Украины нецензурно выругался на камеру в отношении президента РФ Владимира Путина. Москва подвергла критике поступок дипломата, заявив, что он перешел все грани приличия. В том же году Дещицу назначили послом Украины в Польше.

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