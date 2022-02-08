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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский ответил на слова Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица»

Зеленский ответил на фразу Путина о «красавице, которой нужно терпеть»

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова российского главы Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица», заявив, что Украина действительно «красавица», но не согласился с местоимением «моя».

Украинский президент подчеркнул, что ответит на русском языке, чтобы «автор афоризма понял мой ответ».

«Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу «моя» — это уже перебор небольшой», — сказал он.

Также Зеленский добавил, что Украина «терпелива, потому что это мудрость».

«Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении — мудрость», — отметил он.

Высказывание Путина прозвучало накануне в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Стороны обсуждали вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это высказывание относилось к необходимости государств выполнять взятые на себя обязательства.

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