Зеленский ответил на слова Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова российского главы Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица», заявив, что Украина действительно «красавица», но не согласился с местоимением «моя».

Украинский президент подчеркнул, что ответит на русском языке, чтобы «автор афоризма понял мой ответ».

«Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу «моя» — это уже перебор небольшой», — сказал он.

Также Зеленский добавил, что Украина «терпелива, потому что это мудрость».

«Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении — мудрость», — отметил он.

Высказывание Путина прозвучало накануне в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Стороны обсуждали вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это высказывание относилось к необходимости государств выполнять взятые на себя обязательства.