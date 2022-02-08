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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В минфине Франции объяснили визит Макрона в Москву

Глава минфина Франции: визит Макрона в Москву нужен для избежания экономических последствий

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что визит президента страны Эммануэля Макрона в Москву был необходим для избежания экономических последствий эскалации на Украине. Об этом он сообщил в эфире радиостанции France Inter.

«Эскалация конфликта вызовет непреодолимые трудности для всех, в том числе экономические. Это приведет к скачку цен на газ, и как следствие — к скачку цен на электричество. Это то, чего мы хотим избежать», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона по деэскалации на Украине.

Песков отметил, что сообщения из Елисейского дворца о том, что российские войска будут выведены из Белоруссии в результате переговоров, не соответствуют действительности. Также он опроверг заключение «сделки» между Макроном и Путиным по Украине, о которой сообщила газета Financial Times.

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