В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Макрона по деэскалации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона по деэскалации на Украине.

Песков отметил, что сообщения из Елисейского дворца о том, что российские войска будут выведены из Белоруссии в результате переговоров, не соответствуют действительности.

«Если вы внимательно следили, никто не говорил, что российские войска будут оставаться в Белоруссии», — пояснил Песков.

Также Песков опроверг заключение «сделки» между Макроном и Путиным по Украине, о которой сообщила газета Financial Times.

«The Financial Times, конечно же, написала неверно. Это по сути неверно, Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно», — пояснил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента пояснил, сколько продлились переговоры Путина и Макрона после завершения пресс-конференции.

«Они проговорили еще где-то минут 20», — заявил Песков.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжительные переговоры Путина и Макрона.