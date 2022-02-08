В МИД назвали идеи США о санкциях против России «мракобесными» планами

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Москва не видит смысла реагировать на идеи США об антироссийских санкциях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Всем уже давно понятно, что американские законодатели потеряли связь с реальностью, живут в царстве собственных фобий в отношении нашей страны, штампуя «мракобесные» планы сдерживания России по всем фронтам и по любому поводу и без. Не видим смысла реагировать на очередные инициативы Капитолия на этот счет», — выразил мнение дипломат.

12 января группа сенаторов США представила законопроект о новых санкциях в отношении России на случай дальнейшего обострения кризиса на Украине. Документ предусматривает запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России, санкции против банковского сектора страны, высокопоставленных военных и государственных чиновников, а также президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские компании и банки отчитались о готовности к санкциям из-за Украины.