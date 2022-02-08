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Порошенко ответил на предложение Путина об убежище

Порошенко заявил Путину, что украинские политики больше не нуждаются в заботе Москвы

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AP

Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады Петр Порошенко отреагировал в Telegram на слова российского лидера Владимира Путина о предоставлении украинскому политику убежища «по гуманитарным соображениям».

В настоящее время Порошенко подозревают на Украине в государственной измене, заключающейся в организации вывозу угля из Донбасса на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд руб.)». По версии следствия, экс-президент действовал в сговоре с российскими властями и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Порошенко назвал уголовное дело против себя «подарком» российскому лидеру Владимиру Путину президента Украины Владимира Зеленского, которому подозреваемый посоветовал «направить свои усилия и усилия правоохранительных органов» на защиту страны.

«А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине. И извечная российская практика «заботиться» об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины», — написал Порошенко.

19 января суд избрал в отношении Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Его также обязали сдать заграничный паспорт. Политик отказался давать показания назвав разбирательство «шоу в стиле Зеленского».

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