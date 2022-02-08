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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин не согласился со словами Макрона о незаконности присоединения Крыма

Путин: Россия провела «операцию» в Крыму после того, как Запад поддержал переворот на Украине

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Thibault Camus/AP

Российский президент Владимир Путин ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона, заявившего, что Россия нарушила территориальную целостность Украины во время присоединения Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Господин президент и в беседе, наверное, Эммануэль не будет на меня сердиться, сказал: ну вот вы сами нарушили территориальную целостность, вы же брали на себя определенные обязательства, начиная с 1975 года, Хельсинкский акт и так далее, последний документ был принят в 2010 году в Астане, где говорится о полной безопасности всех, нельзя создавать безопасные условия, нарушая безопасность других, но вы же сами нарушили территориальную целостность, такой острый как бы вопрос, Украины. Не совсем так. Или совсем не так», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции.

Путин отметил, что действия России в Крыму в конце зимы, начале весны 2014 годы были связаны с государственным переворотом на Украине, который поддержали западные страны.

«Мы разве какие-то операции в Крыму или где-то еще проводили с нормальной страной, с нормальной властью? Нет, никогда этого не делали, в голове этого даже не держали. Но зачем же западные страны поддержали государственный переворот? С этого момента для нас власть на Украине, источник власти - госпереворот, а не воля народа», — подчеркнул он.

В том же выступлении российский лидер заявил, что нападении Украины на Крым приведет в вооруженному конфликту России и НАТО.

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