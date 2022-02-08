Путин не согласился со словами Макрона о незаконности присоединения Крыма

Российский президент Владимир Путин ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона, заявившего, что Россия нарушила территориальную целостность Украины во время присоединения Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Господин президент и в беседе, наверное, Эммануэль не будет на меня сердиться, сказал: ну вот вы сами нарушили территориальную целостность, вы же брали на себя определенные обязательства, начиная с 1975 года, Хельсинкский акт и так далее, последний документ был принят в 2010 году в Астане, где говорится о полной безопасности всех, нельзя создавать безопасные условия, нарушая безопасность других, но вы же сами нарушили территориальную целостность, такой острый как бы вопрос, Украины. Не совсем так. Или совсем не так», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции.

Путин отметил, что действия России в Крыму в конце зимы, начале весны 2014 годы были связаны с государственным переворотом на Украине, который поддержали западные страны.

«Мы разве какие-то операции в Крыму или где-то еще проводили с нормальной страной, с нормальной властью? Нет, никогда этого не делали, в голове этого даже не держали. Но зачем же западные страны поддержали государственный переворот? С этого момента для нас власть на Украине, источник власти - госпереворот, а не воля народа», — подчеркнул он.

В том же выступлении российский лидер заявил, что нападении Украины на Крым приведет в вооруженному конфликту России и НАТО.