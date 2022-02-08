Макрон после переговоров с Путиным отправился на Красную площадь

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые продолжались более пяти часов, отправился на прогулку по Красной площади. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Французского лидера сопровождала его делегация.

Затем Макрон отправится в отель. Французского лидера сопроводила его делегация.

Макрон прибыл в Москву в понедельник, 7 февраля. На 8 февраля у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. На Украине назвали цель встречи — будут обсуждаться поставки вооружения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Путин и Макрон договорились после поездки лидера Франции в Киев созвониться. «Посмотрим, как пройдет встреча господина президента в Киеве», — прокомментировал планы Путин. Он уточнил, что после поездки Макрона на Украину они «обменяются мнениями на этот счет».