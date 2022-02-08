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Путин пообещал Порошенко политическое убежище

Путин рассказал, что обещал Порошенко политическое убежище, и повторил предложение

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Gleb Garanich/Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, что обещал бывшему президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище, если у того будут трудности. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном, пишет ТАСС.

«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», — сказал Путин. Он добавил, что Порошенко тогда «иронизировал много по этому вопросу».

Также Путин вновь повторил свое предложение. «Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе», — заявил президент.

19 января суд избрал в отношении Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Также его обязали сдать паспорта для выезда за границу. Следователи инкриминируют ему госизмену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд рублей). Согласно версии следователей, экс-президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Сам Порошенко отказался давать показания по делу о госизмене, назвав это «шоу в стиле Зеленского».

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