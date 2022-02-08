Путин предупредил о последствии нападения Украины на Крым

Президент России Владимир Путин рассказал о последствии нападения Украины на Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией», — заявил глава государства во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, победителей в такой войне не будет.

Путин также указал, что понимает, что силы РФ и Североатлантического альянса нельзя сопоставить. Он также напомнил, что Россия является одной из ведущих ядерных держав, отметив, что «по некоторым компонентам современности многих даже опережает».

Встреча лидеров Франции и России прошла 7 февраля в Кремле.

Ранее Путин уже говорил, что в случае, если Украина вступит в НАТО и начнет атаку на Крым, то РФ придется воевать с альянсом.

До этого экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может вернуть под контроль крымский полуостров военным путем в случае «крупной региональной войны».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.