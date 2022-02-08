Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Байден пообещал Шольцу компенсировать российский газ 00:52
Путин и Макрон договорились о звонке после поездки президента Франции в Киев 00:48
Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали центральные озабоченности РФ... 00:40
Юристы раскрыли самые распространенные схемы обмана у ритуальщиков 00:40
Отец Малкина рассказал о звездной болезни сына 00:38
Соловьев: несчастных украинских спортсменов жалко, их уже просто затравили 00:31
Путин положительно оценил переговоры с Макроном 00:24
Байден рассказал, что ждет «Северный поток — 2» в случае вторжения... 00:23
В России проведут клинические исследования «КовиВака» с участием детей 00:23
Норвежский журналист: русским стоит поскорее признать допинговый скандал на ОИ... 00:21

Путин прокомментировал маневры российских войск у украинских границ

Путин: непонятно, как перемещения войск РФ внутри страны пытаются представить угрозой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Thibault Camus/AP/Reuters

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном назвал непонятным, на каких основаниях перемещения войск на территории России пытаются представить угрозой соседним странам. Об этом пишет ТАСС.

«Передвижения наших войск по собственной, я хочу подчеркнуть, территории представляются как угроза российского вторжения, в данном случае на Украину», — указал Путин. Глава РФ добавил, что якобы от маневров российской армии в опасности себя чувствуют и страны Прибалтики, и другие государства-соседи.

«На каком основании, не очень понятно», — заключил президент.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что не видит «сиюминутных» военных угроз со стороны России. По его словам, «рано или поздно» якобы вторжение на Украину может случиться, но отсутствует «сиюминутный риск». Он также говорил, что вероятность эскалации вокруг страны может быть оценена как низкая.

В то же время помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что Россия может вторгнуться в любой момент и попытаться «аннексировать Донбасс».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть