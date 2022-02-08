Путин прокомментировал маневры российских войск у украинских границ

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном назвал непонятным, на каких основаниях перемещения войск на территории России пытаются представить угрозой соседним странам. Об этом пишет ТАСС.

«Передвижения наших войск по собственной, я хочу подчеркнуть, территории представляются как угроза российского вторжения, в данном случае на Украину», — указал Путин. Глава РФ добавил, что якобы от маневров российской армии в опасности себя чувствуют и страны Прибалтики, и другие государства-соседи.

«На каком основании, не очень понятно», — заключил президент.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что не видит «сиюминутных» военных угроз со стороны России. По его словам, «рано или поздно» якобы вторжение на Украину может случиться, но отсутствует «сиюминутный риск». Он также говорил, что вероятность эскалации вокруг страны может быть оценена как низкая.

В то же время помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что Россия может вторгнуться в любой момент и попытаться «аннексировать Донбасс».