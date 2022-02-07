В Киеве рассказали о числе стран НАТО, выступающих против членства Украины

Экс-председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж заявил, что против вступления Украины в Североатлантический альянс высказались бы около 40 процентов стран, входящих в НАТО. Об этом он рассказал в эфире канала Politeka.

Маломуж подчеркнул, что правительству Украины в ближайшее время не следует рассчитывать на позитивные шаги в этом направлении. Он утверждает, что многие страны не поддержали бы участие украинской стороны даже в Плане действий по членству в блоке.

«Мы предусматриваем, что где-то 12 стран — членов НАТО или были бы против, или воздержались. То есть где-то процентов 40 не восприняли бы наши инициативы относительно вступления, даже по ПДЧ», — рассказал Маломуж.

По его словам, вопрос членства Украины в НАТО так или иначе уже обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

Ранее спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что агрессия против Украины и ее территориальной целостности может ускорить вступление этой страны в НАТО.