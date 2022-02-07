Посол Франции в США прокомментировал отношение Парижа к минским соглашениям

Париж видит возможность для продвижения реализации минских соглашений. Об этом в интервью газете The Washington Post на фоне визита президента страны Эммануэля Макрона в Москву заявил посол Франции в США Филипп Этьен.

«Мы видим здесь вероятную возможность продвинуться вперед, отталкиваясь от первой встречи советников [лидеров стран нормандского формата], которая состоялась в Париже две недели назад», — сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что французская сторона не готова принять инициативы РФ по безопасности в текущем виде. По мнению Этьена, подходить к таким принципам избирательно нельзя.

7 февраля Макрон прибывает в Москву. По итогам запланировано проведение пресс-конференции. На следующий день президент Франции посетит Украину.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий визит главы Франции Эммануэля Макрона в Москву. По словам представителя Кремля, французский лидер намерен поделиться с главой РФ Владимиром Путиным определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности вокруг ситуации с Украиной.