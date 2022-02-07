Герой Украины Борис Дейч умер в Москве от коронавируса

В московской больнице от COVID-19 скончался Герой Украины Борис Дейч. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что в российскую столицу Дейча доставили после ухудшения состояния его здоровья. При этом политик был привит и прошел ревакцинацию, ему было 83 года.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи со смертью Дейча. «Это большая утрата. Один из самых известных, опытных и уважаемых политических и общественных деятелей Крыма», — написал он.

Дейч был депутатом Верховной рады с 2006 по 2014 год, до этого занимал пост председателя Верховного Совета Крыма. В 2013 году он получил звание Героя Украины за «выдающийся личный вклад в государственное строительство».

В 2014 году Дейч поддержал присоединение Крыма к России, после чего объявил о сложении с себя полномочий нардепа Украины. При этом до лета того же года политик продолжал посещать заседания Рады.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Киева Александр Омельченко, заразившийся коронавирусом, умер на 84-м году жизни.