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Самолет Макрона направился в Москву в облет Белоруссии

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Benoit Tessier/Pool/Reuters

Самолет президента Франции Эммануэля Макрона, который направляется в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, облетел территорию Белоруссии. Об этом сообщают журналисты радиостанции «Маяк» со ссылкой на данные сайта Flight Radar.

Судя по траектории движения президентского борта, пилот самолета выбрал маршрут через воздушное пространство Литвы и Латвии на пути в Москву.

Ранее стало известно, что Макрон посетит Россию 7 февраля, а на следующий день отправится на Украину. Готовящуюся встречу в Москве подтвердили в Кремле, уточнив, что в первую очередь будут обсуждаться гарантии безопасности.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. После этого ее арестовали в Белоруссии на два месяца. Инцидент вызвал международный скандал.

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