Лукашенко назвал условие для признания Крыма

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия может признать Крым российским, а Южную Осетию и Абхазию — независимыми республиками после просьбы российского коллеги Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live».

«Как только я пойму и президент [России] мне скажет, что в этом есть необходимость», — ответил Лукашенко на вопрос ведущего.

В ноябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы республики, это будет означать признание Крыма российской территорией. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что будет рад организовать прием белорусского лидера на полуострове.

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко позднее подчеркивал, что визит белорусского президента можно организовать «хоть сейчас». По словам Руденко, дальнейшее укрепление сотрудничества Белоруссии с Крымом и Севастополем, в том числе через установление прямого авиа- и железнодорожного сообщения, будет позитивно воспринято россиянами и белорусами.

Дипломат также отметил, что российская принадлежность Крыма признается по сути Договором о создании Союзного государства 1999 года, «поскольку в нем четко прописано, что территорией Союзного государства является территория России и Белоруссии в том виде, в котором она закреплена в их конституциях».