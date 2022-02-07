Британцы стали реже называть своих собак в честь Бориса Джонсона

Количество щенков, названных британцами в честь действующего премьер-министра страны Бориса Джонсона, сократилось за прошлый год на 60%, и составило всего 123 собаки на все Соединенное Королевство. Об этом пишет Daily Mail, со ссылкой на исследование страховой компании Agria.

«Количество собак, названных в честь премьер-министра Бориса Джонсона сильно сократилось. В 2020 году, через год после всеобщих выборов, в его честь было названо 313 щенков, но в 2021 году было зарегистрировано всего 123 собаки по кличке Борис», — сказано в исследовании Agria.

В то же время британцы стали чаще давать прозвища своим питомцам в честь вакцин от COVID-19 — Pfizer и Zenecas. Также в список самых популярных имен для щенков в 2021 году попали названия модных домов и наименования космических аппаратов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в центре скандала после того, как принял участие в вечеринке в своей резиденции во время действия ограничений, направленных на борьбу с распространением COVID-19 на территории Королевства.

Премьер отказался уходить в отставку заявив, что принял увеселительное мероприятие за рабочее. Однако, согласно соцопросу, 65% граждан Великобритании считают, что Джонсон должен уйти в отставку, если полиция оштрафует его за нарушение COVID-ограничений. Кроме того, 58% респондентов выразили мнение, что премьеру нужно будет уйти с поста, если выяснится, что его сотрудники нарушили закон.