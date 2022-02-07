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Лукашенко рассказал, как его сын Николай соревновался с Путиным в стрельбе

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Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как его 17-летний сын Николай соревновался в стрельбе с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он владеет (оружием — прим.), недавно с Путиным соревнования проводил, Путин хорошо владеет оружием», — поделился глава Белоруссии.

По его словам, Николай и российский президент вместе стояли на позиции и стреляли из пистолетов. Лукашенко рассказал, что его сына тренируют каждую неделю стрелять из всех видов стрелкового оружия.

«Техники требуют, чтобы я отвез его на полигон. Когда-нибудь отвезу», — поделился белорусский лидер.

В начале декабря прошлого года Лукашенко заявил, что его сын Николай владеет всеми видами стрелкового оружия, кроме бронетехники.

Глава республики также добавил, что пистолет для его сына самое тяжелое и нелюбимое оружие. Но так и не уточнил, что именно нравится Лукашенко-младшему в плане вооружений.

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