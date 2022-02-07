Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Компания Ротенберга совместно с ВЭБ.РФ приобрела первые активы 15:23
Чемпион ОИ назвал норвежских лыжников мошенниками 15:19
Брюс Уиллис получил специальную категорию антипремии «Золотая малина» 15:26
В Meta прокомментировали новость об отключении Facebook и Instagram в Европе 15:26
В Испании оценили возможность войны в Европе 15:16
Макрон вылетел в Москву 15:15
Москва может столкнуться с рекордным за 15 лет числом свободных офисов 15:11
Депутат из партии Зеленского попался на крупной взятке 15:10
Российские компании готовятся к санкциям из-за Украины 15:10
ГИБДД объяснила водителям, как сообщать о «дорожных ловушках» 15:08

МИД Украины назвал цель встречи Зеленского с Макроном

Кулеба: Украинские власти обсудят с Макроном в ходе его визита в Киев поставки вооружения

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Украинские власти обсудят с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе его визита в Киев 8 февраля поставки вооружения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

«Мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита президента Макрона, потому что, когда идет речь об укреплении Вооруженных сил Украины, не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не поднимали бы», — сказал дипломат.

7 февраля Макрон прибудет в Москву, на следующий день он посетит Киев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий визит главы Франции Эммануэля Макрона в Москву. По словам представителя Кремля, французский лидер намерен поделиться с главой РФ Владимиром Путиным определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности вокруг ситуации с Украиной.

По итогам будет проведена пресс-конференция.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть