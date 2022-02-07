МИД Украины назвал цель встречи Зеленского с Макроном

Украинские власти обсудят с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе его визита в Киев 8 февраля поставки вооружения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

«Мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита президента Макрона, потому что, когда идет речь об укреплении Вооруженных сил Украины, не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не поднимали бы», — сказал дипломат.

7 февраля Макрон прибудет в Москву, на следующий день он посетит Киев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий визит главы Франции Эммануэля Макрона в Москву. По словам представителя Кремля, французский лидер намерен поделиться с главой РФ Владимиром Путиным определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности вокруг ситуации с Украиной.

По итогам будет проведена пресс-конференция.