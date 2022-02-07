Байден и Макрон обсудили Украину перед визитом президента Франции в Москву

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине перед поездкой главы Франции в Москву. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Стороны обсудили дипломатические усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Они договорились, что их команды будут поддерживать связь и продолжать консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину», — сказано в сообщении Белого дома.

Ранее стало известно, что Макрон посетит Россию 7 февраля, а на следующий день отправится на Украину. Готовящуюся встречу в Москве подтвердили в Кремле, уточнив, что в первую очередь будут обсуждаться гарантии безопасности.

3 февраля Макрон провел телефонный разговор с Путиным. Главы государств обсудили вопросы, касающиеся переговоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, а также ситуации вокруг Украины. До этого президенты общались по телефону 28 и 31 января.