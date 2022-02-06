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Байден ответил на вопрос об отправке дополнительных войск США в Европу

Байден ушел от ответа на вопрос о возможности отправки дополнительных сил США в Европу

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Global Look Press

Президент США Джо Байден уклончиво ответил на вопрос журналиста об отправке дополнительных подразделений американских войск в Европу. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Я не собираюсь выдвигать предположения», — сказал он.

Ранее самолет с первыми американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии приземлился в польском Жешуве. Об этом сообщает Польское агентство печати.

Представитель 18-й механизированной дивизии майор Пшемыслав Липчиньский заявил на брифинге, что всего в Польшу должны быть отправлены 1,7 тыс. человек.

3 февраля стало известно, что первые военно-транспортные самолеты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу. По имеющейся информации, контингент из двух тысяч военных вылетел из воинской части в Северной Каролине на самолетах C-17 Globemaster. Уточняется, что основная часть этих американских военных будет дислоцирована и размещена в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии.

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