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Лукашенко рассказал, что Путин обещал присвоить ему звание полковника

Лукашенко заявил, что Путин пообещал присвоить ему звание полковника, но этого до сих пор не случилось

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал об обещании главы России Владимира Путина присвоить ему звание полковника.

Он посетовал, что российский лидер этого еще не сделал.

«Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил», — заявил Лукашенко.

Он уточнил, что речь идет о звании российской армии. При этом политик указал, что служил в Советской армии, добавив: «Присвой мне звание полковника советской армии».

«Пообещал – делай!» — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко предостерег Запад от попыток напасть на Союзное государство, заявив, что Западу не надо с ним «связываться».

Он подчеркнул, что Белоруссия и РФ не хотят войны, потому что помнят события Великой Отечественной войны и потому что война — это «тяжело и плохо».

Также белорусский лидер предупредил, что если против Союзного государства начнут разворачивать армии, ставить на грань выживания разного рода санкциями, запугивать и угрожать, то Москва и Минск тогда «ломанут так, что мало не покажется».

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Отношения России и Белоруссии
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