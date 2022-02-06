В США собрались «защищать демократию» после заявления Путина и Си Цзиньпина

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты намерены удвоить усилия «по защите демократий». С таким заявлением она выступила в эфире телеканала CNN.

Ведущий спросил дипломата о том, «что может значить укрепление партнерства РФ и Китая для демократии».

«Мы видели, как это партнерство укреплялось с течением времени. И это говорит всем демократиям мира, что мы должны удвоить наши усилия для защиты демократий и защиты от нападений на демократию, где бы они ни происходили», — ответила Томас-Гринфилд.

По ее словам, встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина укрепила решимость Вашингтона «продолжать борьбу за демократические ценности, будь то в ООН или на Украине, или в других местах по всему миру».

Ранее Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление по итогам встречи в Пекине, которая прошла 4 февраля.

Главы государств обратились ко всем странам с призывом укреплять диалог и взаимное благополучие, отстаивать общечеловеческие ценности, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран.