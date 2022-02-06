Шольц прокомментировал возможные санкции против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины ФРГ может ввести санкции и против «Северного потока — 2». Об этом он сообщил телеканалу ARD.

По его словам, Германия работает с США и союзниками по возможным санкциям. Он подчеркнул, что они будут «очень жесткими».

«Нет ничего, что было бы исключено. Это нужно четко понимать. И разумеется, Россия тоже знает, что она может составить себе представление, что может быть», — добавил Шольц.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудят другие пути поставок газа в Европу. Об этом он сообщил телеканалу NBC.

До этого заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов рассказал, что у США больше шансов увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.