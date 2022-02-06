Названа главная тема разговора Путина и Макрона в Москве

Главной темой переговоров президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона в Москве станет ситуация вокруг Украины. Об этом говорится в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что вживую главы государств не общались более двух лет.

Ранее стало известно, что Макрон посетит Россию 7 февраля, а на следующий день отправится на Украину. Готовящуюся встречу в Москве подтвердили в Кремле, уточнив, что в первую очередь будут обсуждаться гарантии безопасности.

3 февраля Макрон провел телефонный разговор с Путиным. Главы государств обсудили вопросы, касающиеся переговоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, а также ситуации вокруг Украины. До этого президенты общались по телефону 28 и 31 января.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.