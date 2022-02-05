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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Назван главный победитель от «вторжения» России на Украину

SCMP: от вторжения России на Украину больше всего «выиграет» Китай

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Mark Schiefelbein/AP

В случае вторжения России на Украину США нужно будет перераспределить свои стратегические ресурсы. От этого больше всего выиграет Китай, пишет издание South China Morning Post (SCMP).

«Если Россия вторгнется на Украину и спровоцирует затяжной конфликт с США и их западными союзниками, Китай, очевидно, только выиграет. Америке потребуется перераспределить стратегические ресурсы, чтобы противостоять России, а европейские союзники станут еще меньше прислушиваться к просьбам присоединиться к ее антикитайской коалиции», — пишет газета.

Отмечается, что Китай проиграет, если власти США не захотят пойти на конфронтацию с РФ и начнут выполнять требования российской стороны по гарантиям безопасности.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал все стороны, имеющие отношение к ситуации на Украине, к переговорам и попросил соблюдать перемирие в связи с проведением зимней Олимпиады в Пекине.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что китайский лидер Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина «не нападать» на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в феврале.

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