Назван главный победитель от «вторжения» России на Украину

В случае вторжения России на Украину США нужно будет перераспределить свои стратегические ресурсы. От этого больше всего выиграет Китай, пишет издание South China Morning Post (SCMP).

«Если Россия вторгнется на Украину и спровоцирует затяжной конфликт с США и их западными союзниками, Китай, очевидно, только выиграет. Америке потребуется перераспределить стратегические ресурсы, чтобы противостоять России, а европейские союзники станут еще меньше прислушиваться к просьбам присоединиться к ее антикитайской коалиции», — пишет газета.

Отмечается, что Китай проиграет, если власти США не захотят пойти на конфронтацию с РФ и начнут выполнять требования российской стороны по гарантиям безопасности.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал все стороны, имеющие отношение к ситуации на Украине, к переговорам и попросил соблюдать перемирие в связи с проведением зимней Олимпиады в Пекине.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что китайский лидер Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина «не нападать» на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в феврале.