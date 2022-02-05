Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В новом фильме Стивена Спилберга сыграет режиссер Дэвид Линч 22:20
Саночник сборной России на ОИ пожаловался на отсутствие финансов 22:19
РФС попросил УЕФА расследовать поведение украинских фанатов на ЧЕ... 22:02
Момент нападения на депутата ГД в центре Москвы попал на видео 21:49
США захотели выслать из страны 28 российских дипломатов 21:44
Авербух объяснил, почему именно Валиева участвует в командном турнире на ОИ 21:39
Российский посол объяснил, почему Россия не будет нападать на Украину 21:34
В России с 6 февраля изменят правила карантина по COVID-19 для школ и... 21:33
Скорович рассказал, что нужно команде для победы в финале на ЧЕ... 21:21
NYT пишет, что российские военные готовы к вторжению на Украину 21:14

Посол РФ рассказал, как 3 февраля в Вене прошли консультации с США

Антонов: Россия ожидает новых санкций США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что 3 февраля в Вене прошли консультации представителей Москвы и Вашингтона по двусторонним раздражителям. Об этом Антонов рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Не могу вам не сказать, что 3 февраля, то бишь позавчера, в Вене прошли российско-американские консультации по «раздражителям». К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ», — сказал посол.

Антонов рассказал, что Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, но пока трудно сказать, какие они будут. Он сообщил, что в Конгрессе США каждый день идут дискуссии «с полным консенсусом» в отношении того, что санкции нужны, разночтения возникают лишь по объемам и срокам этих санкций.

В этом же интервью Антонов рассказал, что США просят покинуть страну 28 российских дипломатов к 28 июня 2022 года. По его словам, вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между США и РФ относится к компетенции президента, а посольство готово работать «до последнего дипломата».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть