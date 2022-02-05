Посол РФ рассказал, как 3 февраля в Вене прошли консультации с США

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что 3 февраля в Вене прошли консультации представителей Москвы и Вашингтона по двусторонним раздражителям. Об этом Антонов рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Не могу вам не сказать, что 3 февраля, то бишь позавчера, в Вене прошли российско-американские консультации по «раздражителям». К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ», — сказал посол.

Антонов рассказал, что Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, но пока трудно сказать, какие они будут. Он сообщил, что в Конгрессе США каждый день идут дискуссии «с полным консенсусом» в отношении того, что санкции нужны, разночтения возникают лишь по объемам и срокам этих санкций.

В этом же интервью Антонов рассказал, что США просят покинуть страну 28 российских дипломатов к 28 июня 2022 года. По его словам, вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между США и РФ относится к компетенции президента, а посольство готово работать «до последнего дипломата».