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Лукашенко рассказал о своей обиде на Россию

Лукашенко заявил, что обижен на Россию из-за задержанных в 2020 году в Минске россиян

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал, что был обижен на Россию, когда узнал о задержании на территории республики в 2020 году 33 россиян.

По его словам, он был «очень» обижен, потому что «абсолютно» уверен, что российские граждане прибыли в Белоруссию для дестабилизации ситуации в стране. Лукашенко также отметил, что сразу же позвонил президенту России Владимиру Путину, при этом они разговаривали трижды.

В то же время он считает, что задержание было «мелочью» и «пылинкой» в отношениях между Россией и Белоруссией.

Ранее бывший-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в 2018 году санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Минске летом 2020 года. По его словам, спецоперацию сорвали конкретные лица.

В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян по подозрению в подготовке массовых беспорядков в республике. Задержанные, по информации Минска, были «боевиками» ЧВК. При этом спецслужбы Белоруссии якобы получили информацию о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные граждане РФ являются сотрудниками ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию, однако опоздали на рейс. Позднее Генпрокуратура России сообщила, что 32 россиянина уже вернулись на родину, еще один остался в республике, так как он имеет также белорусское гражданство.

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